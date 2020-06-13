Продлены режим самоизоляции для амурчан из группы риска и закрытие Свободного

Глава Амурской области рассказал в Инстаграме об итогах заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. По его словам, в регионе продлены режим самоизоляции для граждан из группы риска и вахтовиков, а также режим ограничения на выезд и въезд в Свободный.

«Город Свободный у нас с конца апреля живет в закрытом режиме, ограничен въезд-выезд на территорию города Свободного. Мы этот режим сегодня решением штаба продлили. Одновременно продлили и режим самоизоляции для граждан группы риска, а также для вахтовиков, которые въезжают на территорию Амурской области из других территорий и, соответственно, должны 14 дней проходить соответствующую обсервацию», – сообщил Василий Орлов.

Он отметил, что на территории региона развернуто большое количество обсерваторов – «порядка на 4 тысячи человек», их мощности достаточно.