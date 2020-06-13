В Приамурье выявили лучших сказочников

Амурский областной дом народного творчества и Амурский областной театр кукол подвели итоги конкурса аудиосказок. В нем приняли участие более 150 амурчан, а также жители других регионов России.

Жителям региона в возрасте от 7 лет и старше предлагалось озвучить отрывок из любимого произведения в жанре сказки и записать процесс на видео.

От Амурской области в конкурсе приняли участие более 150 амурчан из Свободного, Шимановска, Белогорска, Благовещенска, Зейского, Завитинского, Октябрьского, Константиновского, Тамбовского районов, они представили на конкурс 70 работ.

К онлайн-конкурсу присоединились жители других регионов. Так, участники из Смоленска и Пензенской области читали Андерсена, Пушкина «Сказку о царе Салтане», русскую народную сказку «Лисичка со скалкой».

Конкурсантов творческая комиссия оценивала в трёх номинациях. Больше всего заявок поступило на «Индивидуальное чтение». Самым юным участникам - всего 4 года. Лучшими в категории 7-10 лет стали: Анастасия Смирнова (г. Благовещенск), София Стрельцова (Константиновский район) и Кирилл Петров (Свободненский район). Диплом I степени достался Ярославу Васильченко из Белогорска. Он исполнил сказку Авдеева «Кот Маркиз».

В категории 11-14 лет в числе лидеров оказались жители Смоленска: Виктория Дьяченко и Анастасия Борисова. Однако победителем стал амурчанин Егор Мокренко (г. Свободный). Максимальное количество баллов от членов жюри он набрал за исполнение «Сказки о брошенных детях».

Участники старше 18 лет выбирали для чтения в основном русские народные сказки: «Колобок», «Елена Премудрая», «Морозко». Так, лучшими в этой категории стали жители Магдагачинского района: Елена Мордвинова и Светлана Трусова.

В конкурсе на лучшее исполнение аудиосказок участвовали и 15 амурских семей. Среди них жюри также определило трех победителей. Первое место за чтение «Курочки Рябы» досталось жителям Шимановского района: Е. Кругловой, Д. Еремеевой, Ю. Гаврилюк, Н. Толстокулаковой. На втором месте – семья Кручинкиных из Тамбовского района со сказкой «Три медведя». Сказку «Колобок» собственного сочинения представила на конкурс семья Васильченко (г. Белогорск) и заняла третье место.

А самым необычным и ярким стало чтение аудиосказок любительскими театральными коллективами региона. Произведения: «Репка», «Каша из топора», «Вредная коза», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Козлёнок, который считал до десяти» удивили высоким уровнем исполнения, раскрытием образов, а также яркими костюмами и декорациями.

В номинации «Любительские творческие коллективы» победителем стал Образцовый детский театр «Фантазёры» Центральной детской школы искусств Благовещенска. Второе место - у народного театра малых форм «Этюд» села Овсянка Зейского района. Третьими стали артисты театра-студии «БиС» села Екатеринославка Октябрьского района. Не оставили равнодушными творческую комиссию воспитанники детского сада «Искорка» поселка Новобурейский. Они представили на конкурс инсценировку двух сказок: «Где моя мама?» и «Огородная история». Как самые юные участники в этой номинации коллектив отмечен специальным дипломом, сообщает пресс-служба министерства культуры Амурской области.

Видео с конкурса можно посмотреть в блоге Культпросвет.