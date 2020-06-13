Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 5

Глава Амурской области рассказал о 136 заболевших COVID-19 на АГПЗ

Глава Амурской области рассказал о 136 заболевших COVID-19 на АГПЗ
Фото: pixabay.com

На Амурском газоперерабатывающем заводе в Амурской области 136 человек заболели COVID-19. Об этом рассказал в Инстаграме губернатор региона Василий Орлов. Города Свободный и Благовещенск он назвал главными точками напряжения.

«Две главные точки напряжения у нас – это город Благовещенск и город Свободный. По городу Свободному у нас под отдельным вниманием находится ситуация на Амурском газоперерабатывающем заводе. На сегодняшний день там зафиксировано официально 112 больных де-факто, всего было 136 больных, из которых 24 выздоровели», – поведал Орлов.

Он отметил, что проводится большое количество исследований на COVID-19 людей, участвующих в строительстве газоперерабатывающего завода. «Все сотрудники АГПЗ получают соответствующее профилактическое медицинское сопровождение. В том случае, если это нужно, получают соответствующие медицинские препараты», – сказал губернатор региона.

По его словам, ситуация находится на контроле.

Просмотров всего: 1370

#коронавирус #губернатор

распечатать


Коронавирус

Продлены режим самоизоляции для амурчан из группы риска и закрытие Свободного

Общество 2

Ночные клубы и кинотеатры в Приамурье останутся закрытыми до 30 июня

Коронавирус 5

У населения Приамурья отсутствует популяционный иммунитет к коронавирусу
Общество

В Приамурье туризм будут возобновлять поэтапно
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Васян77

    Васян77
    1 час назад

    Вася, скажи людям пРаВдУ!!! 136•10 или •100

  • не люблю

    не люблю
    47 минут назад

    а эти заболевшие с агпз в общую статистику попадали? или есть другой супер секретный список с гпз, космодромом и др? а Роспотребнадзор знает об этом?

  • Roker

    Roker
    43 минуты назад

    "Да как так то..."

    Те до этого новости, что там нет заражённых, не правда?

  • Roker

    Roker
    34 минуты назад



    под отдельным вниманием находится ситуация на Амурском газоперерабатывающем заводе. На сегодняшний день там зафиксировано официально 112 больных де-факто, всего было 136 больных, из которых 24 выздоровели», – поведал Орлов.



    И всё это за один день, рекорд? Иначе как объяснить молчание?

  • Alisa smail

    Alisa smail
    31 минута назад

    https://www.znak.com/2020-06-11/vahtovik_iz_chelyabinska_rasskazal_o_vspyshke_covid_19_na_stroitelstve_amurskogo_gpz

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь