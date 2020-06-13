Глава Амурской области рассказал о 136 заболевших COVID-19 на АГПЗ

На Амурском газоперерабатывающем заводе в Амурской области 136 человек заболели COVID-19. Об этом рассказал в Инстаграме губернатор региона Василий Орлов. Города Свободный и Благовещенск он назвал главными точками напряжения.

«Две главные точки напряжения у нас – это город Благовещенск и город Свободный. По городу Свободному у нас под отдельным вниманием находится ситуация на Амурском газоперерабатывающем заводе. На сегодняшний день там зафиксировано официально 112 больных де-факто, всего было 136 больных, из которых 24 выздоровели», – поведал Орлов.

Он отметил, что проводится большое количество исследований на COVID-19 людей, участвующих в строительстве газоперерабатывающего завода. «Все сотрудники АГПЗ получают соответствующее профилактическое медицинское сопровождение. В том случае, если это нужно, получают соответствующие медицинские препараты», – сказал губернатор региона.

По его словам, ситуация находится на контроле.