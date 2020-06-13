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Ночные клубы и кинотеатры в Приамурье останутся закрытыми до 30 июня

Ночные клубы и кинотеатры в Приамурье останутся закрытыми до 30 июня
Фото: pixabay.com

В распоряжение главы Приамурья № 10-р внесены изменения. Документ регламентирует продление сроков приостановления деятельности ряда объектов, которые сейчас не работают. Это ночные клубы, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и так далее. Они останутся закрытыми до 30 июня.

До 30 июня в прежнем режиме будет работать общепит на территории Благовещенска, Свободного, Шимановска, Тынды, Благовещенского района (только на вынос и дистанционно). Также продлены сроки приостановления работы организаций физкультуры и спорта в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Некоторые послабления сделаны для гостиниц на территориях Белогорска, Тынды и Шимановска. Они смогут принимать лиц, приезжающих для служебных целей», – сообщила министр юстиции Приамурья Елена Акименко.

«Я хочу обратить внимание глав муниципалитетов: те гостиницы, которые используются как обсерваторы, могут работать только в режиме обсерваторов. Селить туда людей, приезжающих по командировочным удостоверениям, недопустимо. Владелец гостиницы должен определиться с форматом работы», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#коронавирус #кино

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