У населения Приамурья отсутствует популяционный иммунитет к коронавирусу

На прошедшей неделе в Амурской области начались исследования по определению антител к COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса рассказала глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

«Всего с нарастающим итогом COVID-19 методом ИФА обследовано 283 человека, из них в возрасте 0-17 лет – 9 человек, 18-64 года – 268 человек, 65 и старше – 6 человек. Всего с нарастающим итогом отрицательно – 263 человека, 20 – положительно. Из числа положительных лиц переболели пневмонией 2 человека, 5 человек перенесли COVID-19 в виде ОРВИ, 13 – без симптомов. Это свидетельствует об отсутствии популяционного иммунитета* среди населения области», – отметила Ольга Курганова.

По ее словам, эта работа будет и далее проводиться в режиме скрининга, чтобы оценить дальнейшую тактику проведения противоэпидемических мероприятий. Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, уже приобретены необходимые тест-системы.

*Популяционный иммунитет (раньше его чаще всего называли коллективным иммунитетом) — это приобретенное состояние специфической защищенности популяции (всего населения, отдельных его групп), слагающееся из иммунитета индивидуумов, входящих в эту популяцию.