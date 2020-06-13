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У населения Приамурья отсутствует популяционный иммунитет к коронавирусу

У населения Приамурья отсутствует популяционный иммунитет к коронавирусу
Фото: pixabay.com

На прошедшей неделе в Амурской области начались исследования по определению антител к COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса рассказала глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

«Всего с нарастающим итогом COVID-19 методом ИФА обследовано 283 человека, из них в возрасте 0-17 лет – 9 человек, 18-64 года – 268 человек, 65 и старше – 6 человек. Всего с нарастающим итогом отрицательно – 263 человека, 20 – положительно. Из числа положительных лиц переболели пневмонией 2 человека, 5 человек перенесли COVID-19 в виде ОРВИ, 13 – без симптомов. Это свидетельствует об отсутствии популяционного иммунитета* среди населения области», – отметила Ольга Курганова.

По ее словам, эта работа будет и далее проводиться в режиме скрининга, чтобы оценить дальнейшую тактику проведения противоэпидемических мероприятий. Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, уже приобретены необходимые тест-системы.

*Популяционный иммунитет (раньше его чаще всего называли коллективным иммунитетом) — это приобретенное состояние специфической защищенности популяции (всего населения, отдельных его групп), слагающееся из иммунитета индивидуумов, входящих в эту популяцию.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    57 минут назад

    200 проверенных - это такая шутка юмора?.. Вот когда 200 тысяч населения проверите - тогда и расскажете, есть в области популяционный иммунитет или нет :(

  • invv

    invv
    6 минут назад

    Да уж, 200 человек из почти 800 тысяч населения области проверили и уже можно сделать заключение. Не знаю, смеяться или как?

  • Алхимик

    Алхимик
    16 секунд назад

    А что, цифра сильно изменится? Популяционный иммунитет, это когда антитела у 60 и выше процентов населения. На 200 людях это уже было бы видно.

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