В Приамурье туризм будут возобновлять поэтапно

В Амурской области разработан план открытия туристической отрасли. Им предусмотрен дифференцированный подход к поэтапному открытию туробъектов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в отдельных муниципальных образованиях.

В основе подхода – разделение плана на этапы в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора: 1 этап – отдых внутри региона; 2 этап – турпоток из других регионов; 3 этап – наращивание внутреннего турпотока.

Ключевым показателем для принятия решения о реализации соответствующего этапа является Rt – коэффициент распространения инфекции на территории конкретного муниципального образования. Основным условием перехода к каждому этапу является устойчивая тенденция к сохранению данного показателя на территории муниципального образования в рамках допустимого значения на протяжении 5 суток.

При достижении данного показателя штабом конкретного муниципального образования принимается решение об открытии объектов туристической отрасли в рамках соответствующего этапа. Письменное уведомление о принятом решении направляется в региональный штаб в день принятия такого решения.

Так, для старта первого этапа коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0; для второго этапа он должен быть не выше 0,8; для старта третьего этапа коэффициент распространения инфекции должен опуститься до 0,5.

В качестве дополнительной меры предусмотрена реализация на каждом из этапов плана оперативного реагирования на случай выявления лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на данное заболевание в учреждениях гостиничной и туристической сферы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.