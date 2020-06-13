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Восемь инфекционных госпиталей развернуто в Амурской области

Восемь инфекционных госпиталей развернуто в Амурской области
Фото: pixabay.com

В Амурской области развернуто 8 инфекционных госпиталей на 670 коек и 11 провизорных госпиталей на 413 коек. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса доложила и.о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты на месяц, и запас постоянно пополняется в рамках ранее заключенных контрактов.

«Из общего числа находящихся на лечении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID – 93 находятся на амбулаторном лечении. Всем им жилищные условия позволяют проходить лечение дома, течение болезни у них либо бессимптомное, либо легкое. Для наблюдения за их состоянием сформированы специальные отдельные бригады, которые осматривают пациентов каждый день», – цитирует Леонтьеву пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье продолжает работу горячая линия по коронавирусу, с момента начала работы линии по направлению здравоохранения принято 15 224 обращения, в том числе 75 – за последние сутки.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    да там никто из медиков за 30 тысяч работать не хочет

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Выявлено 973 больных, выздоровело 314, на амбулаторном лечении 93 человека. Получается в госпиталях находится 566 заболевших. Значит из 670 коек свободных осталось 104. Сколько человек лечится из Циолковского неизвесто (секретные сведения), следовательно коек свободных еще меньше. С приростом больных свыше 50 человек в день на долго свободных коек не хватит. Я вот думаю может сходить на экскурсию в инфекционку, что бы успеть занять свободную койку, а то отправят потом на лечение в Хабаровск или Якутию.

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Предлагаю переименовать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в статистическое бюро по учету госпитальных коек, обращений граждан и проведенных тест систем на выявление заболеваемости. За все время я не прочитал ни слова о проведенных мероприятиях по предупреждению распространения короновируса, за исключением единичных случаев обработки набережной и вокзалов накануне дождей.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    43 минуты назад

    Так и есть, дома не обрабатываются, все гуляем, кто без маски, кто с маской. Только цифры растут. В поликлиники не делают тестов, сейчас даже анализы не берут. Все под контроль !!!! Ситуация контролируемая! Кем она контролируется ?

  • Alisa smail

    Alisa smail
    43 минуты назад

    Так и есть, дома не обрабатываются, все гуляем, кто без маски, кто с маской. Только цифры растут. В поликлиники не делают тестов, сейчас даже анализы не берут. Все под контроль !!!! Ситуация контролируемая! Кем она контролируется ?

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