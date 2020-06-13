Восемь инфекционных госпиталей развернуто в Амурской области

В Амурской области развернуто 8 инфекционных госпиталей на 670 коек и 11 провизорных госпиталей на 413 коек. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса доложила и.о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты на месяц, и запас постоянно пополняется в рамках ранее заключенных контрактов.

«Из общего числа находящихся на лечении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID – 93 находятся на амбулаторном лечении. Всем им жилищные условия позволяют проходить лечение дома, течение болезни у них либо бессимптомное, либо легкое. Для наблюдения за их состоянием сформированы специальные отдельные бригады, которые осматривают пациентов каждый день», – цитирует Леонтьеву пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье продолжает работу горячая линия по коронавирусу, с момента начала работы линии по направлению здравоохранения принято 15 224 обращения, в том числе 75 – за последние сутки.