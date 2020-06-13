В Амурской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

13 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

В том числе: Свободный – плюс 31; Благовещенск – плюс 15; Шимановский район – плюс 4; Тында – плюс 3; Белогорск – плюс 1; Шимановск – плюс 1; Зея – плюс 1; Благовещенский район – плюс 1; Константиновский район – плюс 1; Сковородинский район – плюс 1.

Таким образом, по состоянию на 13 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 973 случая COVID-19. Показатель заболеваемости – 123,16 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,7 %; ОРВИ – 31,6 %; бессимптомная форма – 24,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8 %. 314 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 072 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 041 человек, в изоляторах – 31 человек.

По состоянию на 13 июня проведено 73 340 исследований на COVID-19, в том числе 29 037 исследований (40 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».