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В Амурской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

В Амурской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

13 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

В том числе: Свободный – плюс 31; Благовещенск – плюс 15; Шимановский район – плюс 4; Тында – плюс 3; Белогорск – плюс 1; Шимановск – плюс 1; Зея – плюс 1; Благовещенский район – плюс 1; Константиновский район – плюс 1; Сковородинский район – плюс 1.

Таким образом, по состоянию на 13 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 973 случая COVID-19. Показатель заболеваемости – 123,16 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,7 %; ОРВИ – 31,6 %; бессимптомная форма – 24,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8 %. 314 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 072 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 041 человек, в изоляторах – 31 человек.

По состоянию на 13 июня проведено 73 340 исследований на COVID-19, в том числе 29 037 исследований (40 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    офигеть

  • тт

    тт
    1 час назад

    Че, уже не рекордное количество? Как то скучно заголовок звучит.

  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    Надоело!!! Как жили - так и живем!!! Верните всё как было, до закрытия всего - все равно ничего не изменится, а людям легче будет жить!!!

  • usypov. blg28

    usypov. blg28
    1 час назад

    Свободный надо окопать по периметру вместе ГАЗА, как Ухань

  • usypov. blg28

    usypov. blg28
    1 час назад

    * вместе с ГПЗ

  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    reeslim 39 минут назад

    Надоело!!! Как жили - так и живем!!! Верните всё как было, до закрытия всего - все равно ничего не изменится, а людям легче будет жить!!!

    Идея не лишена смысла !

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Усиленно готовимся к парадам и голосованиям!

  • chilly

    chilly
    44 минуты назад

    От чего резко полегчает-то? Руки что ли мыть перестанете? Или маска в магазине душит до полусмерти?

  • Allenga

    Allenga
    36 минут назад

    Последовательность не наш конек. Пока мало заболевших, сидим, изображаем карантин, рост- смягчаем.... бред. Все причины понятны, но это уже маразмом откровенно попахивает....во всех ветвях.

  • Нур

    Нур
    20 минут назад

    Allenga

    Последовательность не наш конек. Пока мало заболевших, сидим, изображаем карантин, рост- смягчаем.... бред. Все причины понятны, но это уже маразмом откровенно попахивает....во всех ветвях.



    Это не маразм, это преступная халатность. Деньги есть от федеральных структур на борьбу с ковидом, где они?

    Самопальные маски покупаем?

    Не эффективные дорогущие препараты?

    Где контролирующие структуры?

  • stepan281

    stepan281
    16 минут назад

    И зачем вся эта самоизоляция была? Ни какого толку. Ещё больше больных.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    7 минут назад

    stepan281И зачем вся эта самоизоляция была? Ни какого толку. Ещё больше больных.


    Похоже, как раз от изоляции был толк, а как все открыли то и поперло...

  • Zzz123

    Zzz123
    7 минут назад

    Почему карта не обновляется?

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