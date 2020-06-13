В Тынде ослабят ограничения по коронавирусу

Фото: instagram.com/mikhaylova2018

Принято решение ослабить ограничения, действующие в Тынде в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в Инстаграме сообщила мэр города Марина Михайлова.

«Только что состоялось заседание областного штаба по противодействию коронавирусу, – пишет Михайлова 13 июня. – Решено в Тынде ослабить ограничения в отношении гостиниц и библиотек. Пока так. Ввиду осложнения эпидситуации общепиту и детсадам пока послаблений нет. Ждем следующего штаба во вторник. Не расслабляемся, соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора. Проверки учащаем».

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#коронавирус #Тында

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Александр Авдеев