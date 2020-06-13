Парк «Патриот» около Благовещенска продезинфицировали

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Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа провели дезинфекционную обработку объектов амурского парка «Патриот». Он расположен на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища около Благовещенска.

Продезинфицированы «Партизанская деревня», выставочная площадка вооружения и военной техники, зрительская зона динамического показа возможностей боевой техники, дороги и стоянки автотранспорта, а также площадка стройки Албазинского острога.

В работе было задействовано два расчета специалистов. Для обработки применялись современные машины специальной обработки АРС-14КМ, а также мобильные комплекты ДКВ-1К. Нанесенный раствор безопасен для здоровья человека и сохраняет длительное время дезинфицирующие свойства против различных вирусных инфекций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.