В Зейском районе отремонтируют проблемную дорогу

Фото: instagram.com/zvportal

В Зейском районе Амурской области будут ремонтировать проблемную автодорогу Юбилейный – Октябрьский. На ее восстановление из бюджета региона выделено 30 миллионов рублей.

Специалистами администрации Зейского района при участии представителей ГУК «Амурупрадор» уже проведено комиссионное обследование этой дороги. Согласуются объемы работ и проводятся сметные расчеты. Заключение контракта планируется в июне, а завершение работ намечено провести в течение 2020 года, пишет в Инстаграме «Зейский вестник». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зейский вестник (@zvportal) 12 Июн 2020 в 7:36 PDT

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#транспорт

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Александр Авдеев