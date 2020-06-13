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13июня
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сегодня, 17:20 0

В Зейском районе отремонтируют проблемную дорогу

В Зейском районе отремонтируют проблемную дорогу
Фото: instagram.com/zvportal

В Зейском районе Амурской области будут ремонтировать проблемную автодорогу Юбилейный – Октябрьский. На ее восстановление из бюджета региона выделено 30 миллионов рублей.

Специалистами администрации Зейского района при участии представителей ГУК «Амурупрадор» уже проведено комиссионное обследование этой дороги. Согласуются объемы работ и проводятся сметные расчеты.

Заключение контракта планируется в июне, а завершение работ намечено провести в течение 2020 года, пишет в Инстаграме «Зейский вестник».

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#транспорт

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