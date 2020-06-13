Курсанты и офицеры ДВОКУ написали военно-исторический диктант (фото)

В День России более 200 офицеров и курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Благовещенска проверили свои знания. Они приняли участие в написании всеармейского военно-исторического диктанта.

Диктант включал в себя 27 вопросов. Часть из них была посвящена Великой Отечественной войне.

Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств – курсанты спецфакультета ДВОКУ. Военнослужащие-иностранцы писали «экзамен» по истории России на общих требованиях.

Помещение перед проведением акции продезинфицировали, а все участники были обеспечены медицинскими масками и соблюдали социальные дистанции.

Курсантов, которые не допустили ошибок при написании военно-исторического диктанта, поощрит руководство училища, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru