Соцсети: в Благовещенске девушка пыталась удержать мужчину, сидевшего на краю балкона

Фото: скриншот видео

В пятницу вечером благовещенцы стали свидетелями необычной ситуации. На краю балкона четвертого этажа сидел мужчина, которого удерживала девушка.

На видео слышно, как девушка, обращаясь к мужчине, называет его Леша и просит не делать ей больно. По словам очевидцев, это произошло в одном из домов в районе пересечения улиц Калинина и Ломоносова.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием в амурское УМВД.

Между тем пользователи соцсетей предположили, что мужчина не собирался прыгать, а только пытался таким образом шантажировать девушку.

«Игра на публику. Интересно, сделал ли он подобное, если бы не было зрителей, а точнее, его девушки, которой он манипулировал?» – написал один из пользователей.