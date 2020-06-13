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На федеральной трассе в Амурской области столкнулись три автомобиля

На федеральной трассе в Амурской области столкнулись три автомобиля

В пятницу, 12 июня, на 1 348-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Происшествие случилось в 15:40.

В результате столкнулись Honda Stream и две «тойоты» – Succeed и Vanguard.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия один человек пострадал. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

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#ДТП

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