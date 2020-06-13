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Благовещенка выхаживает маленького бурундучка, оставшегося без матери (видео)

Благовещенка выхаживает маленького бурундучка, оставшегося без матери (видео)
Фото: скриншот видео

Известная благовещенская зоозащитница Светлана Садова сейчас выхаживает двухнедельного бурундука. У него даже глаза еще не открылись.

«Ясли-сад теперь у нас. Вчера девушка нашла на даче на грядке малыша бурундучка. Искали гнездо – не нашли, где он выпал. Малышу 2 недели, глазки еще закрыты. Он сразу начал пить молочко "Роял Канин" для котят. Хорошо, что малыш без повреждений. Кушать и спать сейчас его работа. Моя – массажики животика и кормить каждый час первую неделю», – написала на своей странице в Инстаграме Светлана.

Там же она выложила трогательное видео кормления малютки, который полностью помещается в ее ладонь.

Зоозащитница также рассказала, что малышей на выкорм приносят каждый день, поэтому нужна финансовая помощь. Все реквизиты можно найти на странице Светланы.

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#животные

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Вчера тоже нашел только что рожденных паучков, выхаживаю...А чем их кормить, никто не знает?

    .......

    PS Правда, я не совсем известен в кругах арахнологов, но тоже из Благовещенска.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    У меня на даче,живут бурундуки,когда мы подъезжаем ,они начинают *цвиркать*,их столько расплодилось,что теперь,я без ягоды,едят всю(ирга,крыжовник,вишня,клубника,калина,смородина--выбирают только крупную,слива--мякоть вниз кидают,и косточку,она сохнет,затем в норку её ,на зиму,облепиху,даже зелёные ранетки,съели--косточки в ней.Я смирилась с ними,их не победить,чем только не отпугивала,да и жалко их.

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