Благовещенка выхаживает маленького бурундучка, оставшегося без матери (видео)

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Известная благовещенская зоозащитница Светлана Садова сейчас выхаживает двухнедельного бурундука. У него даже глаза еще не открылись.

«Ясли-сад теперь у нас. Вчера девушка нашла на даче на грядке малыша бурундучка. Искали гнездо – не нашли, где он выпал. Малышу 2 недели, глазки еще закрыты. Он сразу начал пить молочко "Роял Канин" для котят. Хорошо, что малыш без повреждений. Кушать и спать сейчас его работа. Моя – массажики животика и кормить каждый час первую неделю», – написала на своей странице в Инстаграме Светлана.

Там же она выложила трогательное видео кормления малютки, который полностью помещается в ее ладонь.

Зоозащитница также рассказала, что малышей на выкорм приносят каждый день, поэтому нужна финансовая помощь. Все реквизиты можно найти на странице Светланы.