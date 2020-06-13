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В Благовещенске продолжают устранять последствия мощнейшего ливня (фото)

В Благовещенске продолжают устранять последствия мощнейшего ливня (фото)
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В одном из отдаленных районов областного центра Приамурья, где отсутствует система централизованного водоотведения, продолжаются работы по отводу воды, которая затопила участки после сильнейшего тропического ливня. Речь идет об участках садоводческих товариществ в селе Верхнеблаговещенском.

На многих участках владельцы построили дома, не предусмотрев водоотводные канавы. Ситуацию усугубила разная высота участков, вследствие чего часть из них оказалась подтоплена дождевыми водами.

На сегодняшний день в районе станции «Орбита» силами МКП «ГСТК» были проведены работы по очистке водоотводного канала, который соединяет озеро Монументское с рекой Амур. Также были прочищены оголовки труб в районе дамб между озером Ротаньим и Монументским.

Проведены работы по обустройству двух приямков для установки пожарной насосной станции. Мощность перекачки составляет 300 кубов в час на первый приямок, 280 кубов в час –на вт орой приямок. На сбросе – около 200 кубометров воды в час, сообщает пресс-служба мэрии.

На работах задействован силы и средства МКП «ГСТК», МЧС по Амурской области, городского поисково-спасательного отряда. Это экскаватор, перекачивающая насосная станция, четыре мотопомпы (три в резерве).

Работы будут продолжаться круглосуточно до полного отвода воды, уверяют в администрации.

Мощный ливень обрушился на Благовещенск 8 июня. За несколько часов на город выпало более 80 миллиметров осадков, что составляет 90 % от нормы июня. Основные работы по отводу воды с подтопленных участков улично-дорожной сети, жилых кварталов, а также устранения других последствий ливня были проведены в течение суток.

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#городская власть #ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    завтра будет такой же

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