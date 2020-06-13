СМИ: брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала умер из-за коронавируса

Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. По информации источника он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Он [Вячеслав Фургал] попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», – сообщил ТАСС источник в медицинских кругах. По информации собеседника, политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе региональной думы подтвердили смерть депутата. «Да, он скончался. Госпитализирован был в мае», – сказал представитель пресс-службы, не уточнив, что стало причиной смерти.

Вячеславу Ивановичу Фургалу было 67 лет. Он родился 24 мая 1953 года, в поселке Поярково Михайловского района Амурской области. Впервые был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок.