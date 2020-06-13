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В парке Дружбы Благовещенска отдыхающие нарушили запрет на купание (видео)

В парке Дружбы Благовещенска отдыхающие нарушили запрет на купание (видео)
Фото: скриншот видео

В парке Дружбы Благовещенска посетители сняли на видео, как в пятницу, 12 июня, в местном озере купались люди. По словам очевидцев почти 30-минутный заплыв устроили взрослые люди.

«В парке Дружбы сегодня устроили заплыв, а купаться там запрещено. Какой пример эти люди подают детям? Охрана все это видела и даже не сделала замечание. Купались они около 30 минут, вылезли, высохли и спокойно ушли», – рассказал один из очевидцев.

Некоторые из тех, кто видел купавшихся, предположил, что они находились в состоянии опьянения.

Директор ОКЦ Надежда Багрова сообщила, что охрана обязана была сделать замечание, в крайнем случае – вызвать полицию.

«Охрана обязана делать замечание, потому что в парке Дружбы купаться нельзя. Озеро не предназначено для купания. Во-первых, неизвестно какое дно. Во-вторых, неизвестно в каком состоянии вода после ливневых дождей. В эти озера стекалось из микрорайона, и поэтому они переполнены, вода очень грязная. Там также есть таблички, что купаться запрещено», – пояснила Надежда Ивановна.

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#закон #отдых

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    59 минут назад

    Пипец. Как в этом болоте купаться можно?... Охрана на вылет.

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