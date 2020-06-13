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В Амурской области на изоляции находятся больше двух тысяч человек

В Амурской области на изоляции находятся больше двух тысяч человек
Фото: pixabay.com

В Приамурье на новую коронавирусную проведено 71 278 исследований, в том числе за последние сутки – 2 043. На изоляции по месту жительства находятся 2 022 человека.

В изоляторах находится 31 человек, в обсерваторе – нет никого. Коэффициент распространения инфекции – 1 (в Благовещенск – 0,9; в Свободном – 1,1). Показатель тестирования - 220,8 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

По состоянию на 12 июня в регионе выявлен 41 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

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#коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а толку то-цифры растут

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