В Амурской области на изоляции находятся больше двух тысяч человек

В Приамурье на новую коронавирусную проведено 71 278 исследований, в том числе за последние сутки – 2 043. На изоляции по месту жительства находятся 2 022 человека.

В изоляторах находится 31 человек, в обсерваторе – нет никого. Коэффициент распространения инфекции – 1 (в Благовещенск – 0,9; в Свободном – 1,1). Показатель тестирования - 220,8 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

По состоянию на 12 июня в регионе выявлен 41 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.