Спасателям пришлось извлекать пострадавших после жесткого ДТП в Амурской области

В пятницу, 12 июня, около 23:00 в Зее произошло серьезное ДТП. На месте происшествия работали спасатели областного ПСО.

Авария случилась в переулке Грековский города Зея. В ДТП попали три автомобиля.

Пострадали люди. В первую очередь, спасатели отключили АКБ всех машин, затем деблокировали девушку без сознания с переднего сиденья одного авто.

Дверь пришлось разрезать с помощью ГАСИ.

Второго пострадавшего из другой машины с переломом тазовых костей спасатели аккуратно извлекли с водительского сиденья и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.