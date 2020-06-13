В центре Благовещенска на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Фото: скриншот видео

В пятницу, 12 июня, в областном центре Приамурья пострадал велосипедист. Мужчина 1992 года рождения пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. При этом, по словам очевидцев, он сам нарушил правила – не спешился с велосипеда, а ехал по «зебре».

Происшествие случилось в 13:15 в районе дома № 25 по улице Кузнечной, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области. Владелец двухколесного транспорта получил травмы, попав под колеса автомобиля «Тойота Марк II».

«"Сугроб" велосипедиста на зебре закатал. Кто-то решил "зебру" переехать верхом, а надо пешочком переходить», – так видео с места событий прокомментировал один из очевидцев. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что в Благовещенске многие велосипедисты нарушают правила дорожного движения.

В полиции напоминают, что пересекать проезжую часть на велосипеде запрещено ПДД. Перед тем как перейти дорогу, нужно обязательно спешиться.