В Приамурье вступит в силу запрет на посещение водоемов детьми без родителей

С воскресенья, 14 июня, начнет действовать запрет на посещение водоемов детьми без сопровождения родителей или законных опекунов. Запрет коснется детей в возрасте до 14 лет.

На берегах рек и озер, которых нет в перечне мест массового отдыха, они смогут находиться только в сопровождении родителей либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Несовершеннолетним запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоемов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами.

Соответствующие изменения в областной закон № 316 внесли депутаты Амурской области, чтобы повысить ответственность родителей и снизить число несчастных случаев на воде.

Если местонахождение родителей, либо опекунов известно, должностные лица органов системы профилактики безнадзорности доставляют ребенка к ним «за исключением ситуаций, когда это может нанести ему еще больший вред». При отсутствии сведений о родителях ребенка отвезут либо в медучреждение, если ему требуется помощь, либо в подразделения органов внутренних дел для последующего направления в соцучреждения для несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным законодательством. Далее информация о ребенке будет передаваться в органы внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении должностных лиц, родителей или их законных представителей к административной ответственности согласно федеральному и областному законодательству.

Категорически запрещено детям купаться без присмотра взрослых. Родители не должны отвлекаться, когда ребенок находится в воде, напоминают в амурском МЧС.

В ведомстве советуют не разрешать детям плавать на каких-либо подручных средствах (на надувных игрушках, надувных матрацах), поскольку они могут лопнуть и испуганный ребенок окажется в воде.

Также не советуют разрешать детям нырять в незнакомых местах. Под водой могут быть камни или крупные ветки деревьев. Детям необходимо рассказать, что в воде нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей, прятаться под водой.