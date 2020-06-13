Владимир Путин убежден, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Фото: Амур.инфо

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок. Он отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России», – сказал президент.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», – цитируют главу государства РИА Новости.

Новая Конституция, помимо прочего, обнулит все президентские сроки Владимира Путина, и он получит право баллотироваться еще на два срока – до 2036 года.