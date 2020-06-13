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сегодня, 10:51 14

Владимир Путин убежден, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Владимир Путин убежден, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию
Фото: Амур.инфо

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок. Он отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России», – сказал президент.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», – цитируют главу государства РИА Новости.

Новая Конституция, помимо прочего, обнулит все президентские сроки Владимира Путина, и он получит право баллотироваться еще на два срока – до 2036 года.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Сказочник.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Запомни ТВОЙ голос - ЕГО конституция!

  • ay

    ay
    1 час назад

    ВВП знает сколько в России дураков.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Сам то он мало, что знает, но его убеждает в этом окружение и лукавые статисты.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну да. Убежден - значит поддержат. Куда денутся?

  • Терминатор

    Терминатор
    52 минуты назад

    Интересно. Народ уверен в одном, президент в другом. Значит можно и не ходить вовсе, раз уже открыто сказано, поправки проведем, ведь у нас у всех один известный код)

  • Molex69

    Molex69
    50 минут назад

    нет

  • full

    full
    36 минут назад

    Господину Путину нужно загримироваться и проехать в плацкартном вагоне Москва - Владивосток. И проявить свои профессиональные навыки разведчика - просто послушать. Особенно рекомендую ему посмотреть в северное окно по станции Петровский завод. Там он воочию увидит иллюстрацию его тезиса про историческую преемственность. То, что сделали сотни лет назад предки, осваивая далекий край, и то, что с этим краем стало.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    31 минута назад

    Успокойтесь! Пусть будут поправки. Придёт Антипутин какой-нибудь - поправки аннулирует. Россия же. Не о чем разговаривать.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    27 минут назад

    Заранее знает результат. Работает).

  • anschutka

    anschutka
    19 минут назад

    Ого, даже Путин к агитации подключился :)

  • anschutka

    anschutka
    18 минут назад

    А святость памяти предков и защитников Отечества хорошо иллюстрирует история с выплатами даманцам. Ощутите разницу между словом и делом.

  • Демидыч

    Демидыч
    4 минуты назад

    власть полностью оторвалась от народа-живёт там в Кремле со своими фантазиями

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 минуты назад

    " - Спокойствие! Только спокойствие!" (мой лучший друг Карлсон, который живёт на крыше).

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