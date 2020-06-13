Через две недели в Благовещенске начнут благоустраивать территорию возле ТЦ «От и До»

В конце июня в областном центре приступят к благоустройству общественной территории в микрорайоне – между торговым центром «От и До» и бывшим кинотеатром «Харбин». Сейчас размещены извещения о проведении 2 аукционов на демонтаж и озеленение, а также непосредственно на работы по благоустройству.

Итоги аукционов станут известны 10 июня, ориентировочная дата заключения контрактов – 23 июня, после чего подрядчик сможет приступить к работам.

Рабочим предстоит демонтировать более 4,6 тысячи квадратных метров старого асфальта и изношенной плитки, заменив мелкоштучной гранитной тротуарной плиткой. При этом площадь обновленного покрытия увеличится пяти до 7 тысяч «квадратов». Для удобства отдыхающих вокруг будут обустроены автомобильные стоянки. Фонтан осовременят. Все работы планируют завершить до середины октября текущего года.

Вместо аварийных и дикорастущих деревьев будут устроены газоны, осенью высадят декоративные деревья и кустарники. Общая площадь зеленых зон составит более 3 тысяч квадратных метров. Также проектом предусмотрено устройство сидений на ступенях к кинотеатру и поднятых газонов с сиденьями. Изменится и освещение: будет установлено 186 светильников различной конфигурации.

Ждут преобразования не только зону отдыха, но и филиал Общественно-культурного центра в здании бывшего кинотеатра «Харбин», расположенного рядом. Уже сейчас ведутся работы на втором этаже здания, где убрали все перегородки. Кроме того, ведется замена электропроводки, системы отопления, пожарной сигнализации, ведется устройство вентиляции. Завершающий этап – косметический ремонт. После завершения всех работ здесь планируют открыть новые студии для занятия детей танцами, декоративно-прикладным творчеством и других. Обновленный филиал ОКЦ готов принять всех юных жителей микрорайона, сообщает пресс-служба мэрии.

«Проводя работы сразу на двух социально важных объектах, мы получим к осени в микрорайоне центр семейного притяжения. Здесь семьи, молодежь будут проводить свое свободное время на свежем воздухе у фонтана, дети могут полностью реализовать свои творческие таланты, не выезжая в центр. Уверен, жители микрорайона оценят эту новую зону отдыха», – отметил первый заместитель мэра Олег Имамеев.

Это уже вторая территория в микрорайоне, которая будет благоустроена благодаря нацпроекту. В 2018 году преобразилась часть парка Дружбы.

В марте 2020 года в Благовещенске на площадке «Точки кипения» состоялось общественное обсуждение проекта благоустройства территории у торгового центра «От и До».