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В Благовещенске из-за подозрительного предмета перекрыли квартал

В Благовещенске из-за подозрительного предмета перекрыли квартал
Фото: instagram.com/autoroad.blg/

В пятницу, 12 июня, в областном центре Приамурья был оцеплен квартал. Причиной стала подозрительная, по мнению прохожих, бесхозная сумка. Сообщение о постороннем предмете в районе Амурской, 27, поступило около 7 часов вечера на службу 112.

На место выехали все заинтересованные службы. Подозрительный предмет оказался сумкой с вещами, сообщили в амурском управлении МВД.

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