В Благовещенске из-за подозрительного предмета перекрыли квартал

В пятницу, 12 июня, в областном центре Приамурья был оцеплен квартал. Причиной стала подозрительная, по мнению прохожих, бесхозная сумка. Сообщение о постороннем предмете в районе Амурской, 27, поступило около 7 часов вечера на службу 112.

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#происшествия

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Ольга Канюшкина