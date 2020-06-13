В Благовещенске из-за подозрительного предмета перекрыли квартал
В пятницу, 12 июня, в областном центре Приамурья был оцеплен квартал. Причиной стала подозрительная, по мнению прохожих, бесхозная сумка. Сообщение о постороннем предмете в районе Амурской, 27, поступило около 7 часов вечера на службу 112.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Амурская 27, перекрыли квартал, подозрение на бомбу в сумке 🚔Стал свидетелем, есть чем поделиться?: Комментируй📣, Подписывайся🤳 Присылай интересные моменты 🎥 Анонимность гарантируем🚫 #дтп #dtp #blagoveshchensk #Благовещенск #жесть #auto #авто #мото #speed #race #скорость
На место выехали все заинтересованные службы. Подозрительный предмет оказался сумкой с вещами, сообщили в амурском управлении МВД.
Просмотров всего: 632