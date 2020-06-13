Задержан находившийся в федеральном розыске бизнесмен, от действий которого пострадали 13 амурчан

В Амурскую область из Владивостока доставили задержанного, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в совершении серии мошенничеств в отношении амурчан.

Одной из потерпевших стала жительница Шимановска, имеющая право на получение материнского капитала. Она заключила с мужчиной, являвшимся директором агентства недвижимости, договор по оказанию услуг, связанных с приобретением жилья. С этим же мужчиной, который действовал уже от имени другой организации, женщина заключила договор займа на приобретение недвижимости на сумму, идентичную материнскому капиталу, с процентами. После совершения нескольких действий под диктовку этого бизнесмена амурчанка, не получив никаких денег в кредит, оказалась должна ему, согласно договору займа, свыше 800 тысяч рублей.

Злоумышленник использовал и другие схемы обмана. На данный момент от его действий пострадали 13 жителей различных районов Приамурья. Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов рублей.

По каждому факту следственными подразделениями органов внутренних дел области возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которые в дальнейшем будут соединены в одно производство.

Подозреваемый в совершении мошенничеств был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области разработали и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они установили, что злоумышленник покинул территорию Амурской области и может находиться во Владивостоке.

Оперативники направили ориентировки коллегам в другие регионы и выехали в командировку в Приморье. Мужчина тщательно соблюдал меры конспирации, поэтому сыщики продумали каждую деталь операции по его задержанию, сообщают в амурском управлении МВД.

В итоге амурские оперативники совместно с сотрудниками ДПС Владивостока задержали подозреваемого в столице Дальнего Востока.

Его доставили в Приамурье. По ходатайству следователя СО МО МВД России «Шимановский» подозреваемый Шимановским районным судом заключен под стражу.