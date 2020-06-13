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Задержан находившийся в федеральном розыске бизнесмен, от действий которого пострадали 13 амурчан

Задержан находившийся в федеральном розыске бизнесмен, от действий которого пострадали 13 амурчан
Фото: pixabay.com

В Амурскую область из Владивостока доставили задержанного, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в совершении серии мошенничеств в отношении амурчан.

Одной из потерпевших стала жительница Шимановска, имеющая право на получение материнского капитала. Она заключила с мужчиной, являвшимся директором агентства недвижимости, договор по оказанию услуг, связанных с приобретением жилья. С этим же мужчиной, который действовал уже от имени другой организации, женщина заключила договор займа на приобретение недвижимости на сумму, идентичную материнскому капиталу, с процентами. После совершения нескольких действий под диктовку этого бизнесмена амурчанка, не получив никаких денег в кредит, оказалась должна ему, согласно договору займа, свыше 800 тысяч рублей.

Злоумышленник использовал и другие схемы обмана. На данный момент от его действий пострадали 13 жителей различных районов Приамурья. Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов рублей.

По каждому факту следственными подразделениями органов внутренних дел области возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которые в дальнейшем будут соединены в одно производство.

Подозреваемый в совершении мошенничеств был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области разработали и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они установили, что злоумышленник покинул территорию Амурской области и может находиться во Владивостоке.

Оперативники направили ориентировки коллегам в другие регионы и выехали в командировку в Приморье. Мужчина тщательно соблюдал меры конспирации, поэтому сыщики продумали каждую деталь операции по его задержанию, сообщают в амурском управлении МВД.

В итоге амурские оперативники совместно с сотрудниками ДПС Владивостока задержали подозреваемого в столице Дальнего Востока.

Его доставили в Приамурье. По ходатайству следователя СО МО МВД России «Шимановский» подозреваемый Шимановским районным судом заключен под стражу.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Амурчанам надо быть внимательнее при заключении "странных" сделок с любыми "специалистами". К сожалению, подобные "специалисты" есть практически во всех видах деятельности. Я неоднократно писал рекомендации, каким образом необходимо подходить к выбору исполнителя: 1) срок работы - чем он больше, тем больше (обычно) "дорожит" своим именем человек. Кроме того, опыта больше; 2) является ли он участником какого-либо сообщества подобных специалистов (если да, то над ним есть хоть какой-то контроль); 3) каковы отзывы о нем в сетях и вообще в целом (наличие только хороших отзывов невозможно в принципе, но если их значительно больше, чем плохих - значит отзывы "настоящие", а не "придуманные", ведь действующие сейчас программы позволяют "набрать хороших" отзывов за несколько щелчков на клавиатуре). Ну и понятно, что отзывов должно быть много - десятки, а не несколько штук; 4) арендованный у него офис или собственный (собственный надежнее); 5) менял ли место нахождения офиса (если местонахождение офиса периодически меняется - это повод задуматься); 5) дают ли подумать ("переспать с идеей") хотя-бы ночь. Если подписать договор надо "быстро", лучше уйти с этого места. Чаще всего "торопятся" не ответственные лица. 6) почитайте внимательно договор, посоветуйтесь со знакомыми и юристами по его содержанию, возможным "минусам" и только потом подписывайте при условии, что вас ничего не смущает в нем.

    Таковы основные моменты, которые позволят вам отделить на первоначальном этапе "зерна от плевел". Эти принципы подбора исполнителя подходят фактически к любой сфере деятельности, поэтому запомните их и применяйте в жизни.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Там не Сашу Добряка бинесменом обзывают?

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