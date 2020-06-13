Стали известны планы Роскосмоса на предстоящие пуски с Восточного

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Роскосмос намечает осуществить 20 пусков ракет-носителей с космодрома Байконур и шесть стартов с Восточного до июля 2021 года. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

В материалах отмечается, что в период с июля 2020 года по июль 2021 года планируются три пуска ракет «Протон» и 17 стартов ракет «Союз-2» с Байконура, а также шесть пусков «Союзов-2» с Восточного, пишет РИА Новости.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться вследствие пандемии COVID-19 и банкротства OneWeb. К настоящему времени выполнено семь стартов: четыре с космодрома Байконур и три – с космодрома Плесецк.