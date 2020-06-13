Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость
сегодня, 08:32 2

Стали известны планы Роскосмоса на предстоящие пуски с Восточного

Стали известны планы Роскосмоса на предстоящие пуски с Восточного
Фото: архив Амур.инфо

Роскосмос намечает осуществить 20 пусков ракет-носителей с космодрома Байконур и шесть стартов с Восточного до июля 2021 года. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

В материалах отмечается, что в период с июля 2020 года по июль 2021 года планируются три пуска ракет «Протон» и 17 стартов ракет «Союз-2» с Байконура, а также шесть пусков «Союзов-2» с Восточного, пишет РИА Новости.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 российских космических пуска, из которых девять могут сорваться вследствие пандемии COVID-19 и банкротства OneWeb. К настоящему времени выполнено семь стартов: четыре с космодрома Байконур и три – с космодрома Плесецк.

Просмотров всего: 79

#космодром #космос

распечатать


Общество

Первая партия оборудования для «Ангары» отправляется на Восточный
Общество 2

Белорусские строители примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный
Общество

Планов по смене подрядчика космодрома Восточный нет, заявили в Роскосмосе
Общество 2

Началось производство ракеты «Ангара» для первого пуска с Восточного
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    35 минут назад

    Космодром "Восточный" пора уже законсервировать.

  • Nikita1987

    Nikita1987
    4 минуты назад

    Батут то заработал...)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь