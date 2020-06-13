Выбор читателей за 12 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 12 июня.
В аварии с участием междугородного автобуса у Талакана погиб ребенок (фото)
В Бурейском районе случилось серьезное ДТП с участием рейсового междугородного автобуса Талакан ‒ Благовещенск. Лобовое столкновение произошло с легковым автомобилем.
Амурские семьи могут подать заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей
14 июня в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Райчихинске и Завитинске Пенсионный фонд будет принимать заявления от семей, которые еще не подали заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей. Выплата введена на период пандемии. Подать их можно через портал госуслуг и при личном обращении.
В микрорайоне Европейский местные жители «не поняли» новый мост через Чигиринку
В Амур.инфо обратилось несколько жителей микрорайона Европейский, чтобы сообщить о новом мосте через реку Чигиринка. Его построили недавно, но он сразу стал проблемным.
Количество заболевших COVID-19 в Амурской области увеличилось на 41 человека
В Амурской области 12 июня в установленном порядке лабораторно подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. В Благовещенске прирост составил 22 человека, в Свободном – 9, в Мазановском районе – 6, в Тынде – 2, в Белогорске и Шимановске – по одному новому больному.
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