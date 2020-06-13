Выбор читателей за 12 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 12 июня.

В Бурейском районе случилось серьезное ДТП с участием рейсового междугородного автобуса Талакан ‒ Благовещенск. Лобовое столкновение произошло с легковым автомобилем.

14 июня в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Райчихинске и Завитинске Пенсионный фонд будет принимать заявления от семей, которые еще не подали заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей. Выплата введена на период пандемии. Подать их можно через портал госуслуг и при личном обращении.

В Амур.инфо обратилось несколько жителей микрорайона Европейский, чтобы сообщить о новом мосте через реку Чигиринка. Его построили недавно, но он сразу стал проблемным.

В Амурской области 12 июня в установленном порядке лабораторно подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. В Благовещенске прирост составил 22 человека, в Свободном – 9, в Мазановском районе – 6, в Тынде – 2, в Белогорске и Шимановске – по одному новому больному.