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Выбор читателей за 12 июня

Выбор читателей за 12 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 12 июня.

В аварии с участием междугородного автобуса у Талакана погиб ребенок (фото)

В Бурейском районе случилось серьезное ДТП с участием рейсового междугородного автобуса Талакан ‒ Благовещенск. Лобовое столкновение произошло с легковым автомобилем.

Амурские семьи могут подать заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей

14 июня в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Райчихинске и Завитинске Пенсионный фонд будет принимать заявления от семей, которые еще не подали заявления на выплату 5 и 10 тысяч рублей. Выплата введена на период пандемии. Подать их можно через портал госуслуг и при личном обращении.

В микрорайоне Европейский местные жители «не поняли» новый мост через Чигиринку

В Амур.инфо обратилось несколько жителей микрорайона Европейский, чтобы сообщить о новом мосте через реку Чигиринка. Его построили недавно, но он сразу стал проблемным.

Количество заболевших COVID-19 в Амурской области увеличилось на 41 человека

В Амурской области 12 июня в установленном порядке лабораторно подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. В Благовещенске прирост составил 22 человека, в Свободном – 9, в Мазановском районе – 6, в Тынде – 2, в Белогорске и Шимановске – по одному новому больному.

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#Обзор #интернет #СМИ

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