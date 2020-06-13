В Амурской области выберут «Клуб года»

В Амурской области стартовал ежегодный конкурс «Клуб года», в ходе которого будут выбраны лучшие культурно-досуговые учреждения. Одними из главных требований являются патриотические мероприятия и интересный досуг.

В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На первом этапе, с 1 июня по 1 октября, участники в муниципальных образованиях должны провести мероприятия патриотической направленности. Это могут быть акции, фестивали, митинги, конкурсы, театрализованные представления, тематические вечера, познавательные программы и другие формы, за исключением концертов.

На втором этапе, с 1 по 30 октября, организационный комитет примет конкурсные материалы, которые рассмотрит жюри и подведет итоги первого этапа. Работы будут оцениваться в трех номинациях: «Лучшее мероприятие для детей и подростков», «Лучшее мероприятие для разновозрастной аудитории», «Лучший организатор мероприятия».

Заключительный этап конкурса пройдет со 2 по 30 ноября, в том числе с 10 по 20 ноября будет проведено онлайн-голосование среди работников учреждений культуры области за лучшее мероприятие. Ссылка для голосования будет размещена на сайте www.aodnt.ru.

Конкурсные материалы можно предоставить в АОДНТ до 1 октября.

Подробнее об условиях конкурса – в блоге Культпросвет.