Пресс-секретарь Путина назвал своего шефа трудоголиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о непрерывной работе главы государства. Об этом 12 июня представитель Кремля рассказал в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"».

«Президент (…) у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова – трудоголик, он работает постоянно», — заявил Песков.

Он указал, что работа президента России не предполагает перерывов и выходных.

Представитель Кремля рассказал, что его график как пресс-секретаря совпадает с рабочим графиком российского лидера, а рабочий день является ненормированным, сообщают «Известия».

«Мы иногда начинаем в десять, иногда ближе к одиннадцати, но заканчивается он (рабочий день. — Ред.) далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента», — добавил Песков.