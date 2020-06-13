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Пресс-секретарь Путина назвал своего шефа трудоголиком

Пресс-секретарь Путина назвал своего шефа трудоголиком
Фото: www.kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о непрерывной работе главы государства. Об этом 12 июня представитель Кремля рассказал в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"».

«Президент (…) у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова – трудоголик, он работает постоянно», — заявил Песков.

Он указал, что работа президента России не предполагает перерывов и выходных.

Представитель Кремля рассказал, что его график как пресс-секретаря совпадает с рабочим графиком российского лидера, а рабочий день является ненормированным, сообщают «Известия».

«Мы иногда начинаем в десять, иногда ближе к одиннадцати, но заканчивается он (рабочий день. — Ред.) далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента», — добавил Песков.

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#российская власть

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    1 час назад

    в сочи в бассейне до 12

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    56 минут назад

    Краб на галерах...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    52 минуты назад

    И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела! (царица Марфа Васильевна Собакина) Усы пескова.

  • Терминатор

    Терминатор
    48 минут назад

    Д.Песков выпрашивает надбавку к зарплате так себе. Надо это срочно включить в поправки к Конституции, чтобы после обнуления и Пескова тоже обнулили и обоим добавили зарплаты! Вопрос только, во благо кого трудитесь, господа?! Не на благо русского народа, это факт! Народ последние лет 20 нищает и количество народа заметно сокращается, последние два года очень сильно видно уменьшение, мрёт много, рождается будущих налогоплательщиков мало! Кто смог, уехал! Не мешало бы в Конституции РФ прописать понятие геноцида русского народа со стороны руководителей и неотвратимую ответственность без сроков давности за эти деяния!

  • ay

    ay
    38 минут назад

    Может властеголик?

  • Roker

    Roker
    37 минут назад

    20 лет и не устал?

  • ay

    ay
    26 минут назад

    От власти не устанешь. Вот обычный трудоголик любит трудиться (вероятно вытесняя другие нерешённые личностные проблемы), алкоголик любит бухать (ради дешового кайфа), ну а ВВП любит власть. И никак не может от неё отказаться. Делал бы чего полезного для простого народа. А то только олигархи жиреют да "верхи".

  • Рамзай

    Рамзай
    22 минуты назад

    Сколько исчезло в РФ заводов, фабрик и вообще рабочих мест? Сколько исчезло больниц, клиник, фельдшерских пунктов. А уж, с интернет обучением позор! Детей родители вывозят на дорогу, где ловится интернет. Разве так трудятся пчелки?

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