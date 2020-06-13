Гороскоп 13 июня: у Львов много работы, Близнецы решат важную проблему

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Близнецах.

Овен. День может быть богат на неожиданные сюрпризы, приятные и не очень. Избегайте всяческих столкновений, не вступайте в дискуссии и ссоры. Успех будет способствовать тем Овнам, которые смогут соединить в себе уверенность с хорошей интуицией и глубоким пониманием человеческой сущности.

Телец. Звезды советуют поработать в домашней обстановке. Особенно, если Ваша сфера деятельности связана с творчеством, редактированием текстов или искусством. Возрастает риск быть обманутым, поэтому на все предложения в субботу отвечайте так: "я подумаю".

Близнецы. Не исключено, что работа или служебные обязанности потребуют от Вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, Вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Просчеты и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные взыскания от начальства.

Рак. В начале дня звезды советуют не сидеть сложа руки – участвуйте во всех делах, где есть возможность проявить свои таланты и способности. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни: ссоры из-за ревности или пренебрежительного отношения партнера. Постарайтесь умерить мнительность, критичнее отнестись к собственным недостаткам, в полной мере проявить все достоинства. Не выдвигайте партнеру повышенных требований и не пытайтесь ограничить его свободу.

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Лев. Работы много, велик соблазн найти отговорку и ничего не делать весь день. Но Вы так не поступите, ответственность сыграет вам на руку. Прекрасный день для творчества. Ваша фантазия не знает границ, оригинальным идеям нет конца. Но важно смотреть на вещи практически и не забывать о делах не слишком увлекательных, но все же требующих внимания.

Дева. Вероятно, сегодня обстоятельства заставят Вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Возможность проблем со здоровьем очень велика. На какое-то время вам нужно уединиться, так как любые контакты могут привести к конфликтам с окружающими.

Весы. Коммуникабельность и общительность, вообще свойственные Весам, поднимаются, что позволит привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Вероятно новое романтическое увлечение.

Скорпион. Настройтесь на длительное ожидание, вероятно, утомительное, но необходимое. Скорпионы вдруг вспомнят о любимом хобби, которое дает заряд бодрости и вдохновение. Вы даже привлечете к творческому процессу маленьких членов семьи.

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Стрелец. Стрелец будет настырно двигаться в обратном направлении, только вот зачем это нужно? Если хочется разозлить шефа и коллег, то Вы на верном пути. День благоприятен для перспективного планирования и самоутверждения. В основном это касается молодежи.

Козерог. Если у Вас возникнет определенная мысль по улучшению рабочего процесса, обязательно выскажите ее! Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и заполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты.

Водолей. Многие из представителей этого знака будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Благоприятный день для тех, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Вероятны финансовая удача или благополучное завершение начатого дела.

Рыбы. Ожидается светлая полоса в жизни, но не теряйте голову и не рассказывайте первому встречному о своих достижениях, чтобы не навредить самому себе. Сегодня Вам придется делать весьма нелегкий выбор. Возможно, Вы будете вынуждены определить, кто из людей, добивающихся вашего расположения, станет вашим избранником.

Астролог: Вальдемар Небоходцев