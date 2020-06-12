Вечером 12 июня здания Благовещенска засветились триколором

В пятницу, 12 июня, Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Мэппинг», посвященной празднованию Дня России. Подсветка будет гореть до полуночи.

Три здания в городе – Общественно-культурный центр (улица Ленина,100), лицей №11 (улица Амурская, 151), средняя школа № 26 (улица Комсомольская, 21), а также пограничная вышка (улицы Мухина-Краснофлотская) засветились белым, синим и красным цветами.

Праздничное световое оформление включили около 21:00. Посмотреть на фасады, сияющие цветами триколора, можно будет до полуночи, сообщает администрация Благовещенска.