Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:50 0

Вечером 12 июня здания Благовещенска засветились триколором

Вечером 12 июня здания Благовещенска засветились триколором
Фото: admblag.ru

В пятницу, 12 июня, Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Мэппинг», посвященной празднованию Дня России. Подсветка будет гореть до полуночи.

Три здания в городе – Общественно-культурный центр (улица Ленина,100), лицей №11 (улица Амурская, 151), средняя школа № 26 (улица Комсомольская, 21), а также пограничная вышка (улицы Мухина-Краснофлотская) засветились белым, синим и красным цветами.

Праздничное световое оформление включили около 21:00. Посмотреть на фасады, сияющие цветами триколора, можно будет до полуночи, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 5

#праздники

распечатать


Общество 3

Амурские приставы в День России приняли присягу
Общество 5

Силовики и артисты пели гимн России и патриотичные песни на улицах Благовещенска
Власть 21

Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России
Общество

Жители Хэйхэ в честь Дня России участвовали в благовещенском флешмобе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь