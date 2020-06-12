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В Амурской области сохраняются все ограничения по коронавирусу

В Амурской области сохраняются все ограничения по коронавирусу
Фото: m.azh.kz

В сети появилась интерактивная карта снятия ограничений в регионах России. Жесткие меры из всех дальневосточных территорий сохраняются только в Приамурье и Еврейской автономии.

Карта опубликована на сайте Cтопкоронавирус.рф. На ней каждый субъект окрашен в один четырех цветов соответственно этапу снятия ограничений.

Так, красный цвет означает, что в регионе еще действуют введенные из-за коронавируса запреты, желтый – что местным жителям разрешается гулять и заниматься спортом на улице, светло-зеленый – что в регионе открываются крупные магазины, торговые точки и некоторые образовательные организации, а темно-зеленым цветом выделяются регионе, где сняты все ограничительные меры и действуют только требования к соблюдению правил безопасности.

Амурская область с Еврейской автономной областью сразу бросаются в глаза красным пятном на желто-зеленом фоне ослаблений режима самоизоляции.

Наилучшее положение, сейчас на Сахалине. Остров – единственная территория в России, окрашенная в темно-зеленый цвет. Это означает, что область вышла на третий этап снятия ограничительных мер. Светло-зеленого цвета Камчатка. Остальное – желтое.

Участь Приамурья по жестким ограничениям разделяют в Псковской, Смоленской, Ивановской и Костромской областях, в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском автономных округах, в Якутии, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкессии, Ставрополье и Северной Осетии.

Судя по карте, большинство российских регионов перешли к первому этапу снятия ограничений.

Карелия, Кубань, Калининградская, Саратовская, Тюменская и Омская области, а также Камчатка, Чечня и Калмыкия перешли ко второму этапу.

В Амурской области 12 июня подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. Темп прироста COVID-19 за последние сутки в регионе составил 4,7 %. Всего в области выявлено 914 случаев новой коронавирусной инфекции.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    13 минут назад

    У нас должно быть окрашено светло-зелёный,но не как не в красный.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    10 минут назад

    А Лукиан в курсе с его крестным ходом?

  • Демидыч

    Демидыч
    5 минут назад

    всё бесполезно

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