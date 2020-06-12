Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:25 1

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Бурейском районе, в котором погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Бурейском районе, в котором погиб ребенок
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

По факту смертельного ДТП в Бурейском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По уточненным данным, 12 июня около 14:00 на автодороге в Бурейском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, осуществляющего междугородные перевозки сообщением Благовещенск – Талакан, и легковым автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП погиб мальчик 2008 года рождения – пассажир легкового автомобиля, пострадали 8 человек из обоих транспортных средств, из них 5 – госпитализированы», – сообщается на сайте амурского управления МВД.

Прокуратура Амурской области также сообщила, что по факту смертельного ДТП началась проверка.

«Прокуратура области даст оценку обстоятельствам ДТП, дорожным условиям, при которых произошло столкновение транспортных средств, будут оценены меры, принимавшиеся уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении ведомства. – По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет необходимые меры реагирования».

Просмотров всего: 452

#ДТП #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В аварии с участием междугородного автобуса у Талакана погиб ребенок (фото)
Происшествия 1

Грузовик задавил человека на «федералке» в Шимановском районе (видео)
Происшествия 4

Вода в дома зашла на метр: благовещенцы до сих пор страдают от последствий ливня (видео)
Происшествия

МЧС: даже мертвая змея опасна
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Беда. Не превышает скорость, включайте мозги. Берегите себя и своих близких. Нет важнее дела чем жизнь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь