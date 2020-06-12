Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Бурейском районе, в котором погиб ребенок

«По уточненным данным, 12 июня около 14:00 на автодороге в Бурейском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, осуществляющего междугородные перевозки сообщением Благовещенск – Талакан, и легковым автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП погиб мальчик 2008 года рождения – пассажир легкового автомобиля, пострадали 8 человек из обоих транспортных средств, из них 5 – госпитализированы», – сообщается на сайте амурского управления МВД.

Прокуратура Амурской области также сообщила, что по факту смертельного ДТП началась проверка.

«Прокуратура области даст оценку обстоятельствам ДТП, дорожным условиям, при которых произошло столкновение транспортных средств, будут оценены меры, принимавшиеся уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении ведомства. – По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет необходимые меры реагирования».