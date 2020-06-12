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Квартиры и дома тружеников тыла и вдов ветеранов в Ромненском районе приведут в порядок

Квартиры и дома тружеников тыла и вдов ветеранов в Ромненском районе приведут в порядок

На улучшение жилищных условий в этом году районные власти потратят более 600 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета. На выделенные средства 5 труженикам тыла и 2 вдовам ветеранов, проживающим на территории Ромненского района, заменят двери и окна, а также побелят стены и покрасят полы.

Всего наведут порядок в 5 домах и 2 квартирах. Работы пройдут после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Ремонт жилых помещений проходит в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» и госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области».

Кроме этого, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей.

По указу президента в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты. Инвалиды, ветераны, вдовы участников войны получат 75 тысяч рублей. Узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено по 50 тысяч рублей, сообщает правительство Амурской области.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2 218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.

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#помощь #финансы

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