Амурские приставы в День России приняли присягу

12 июня в Благовещенске состоялась торжественная церемония принятия присяги судебными приставами УФССП России по Амурской области. Участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам-первопоселенцам.

Сотрудники управления в День России присягнули на верность закону, интересам государства и народа. Главный судебный пристав УФССП России по Амурской области Светлана Засядько поздравила сотрудников, выразила уверенность, что каждый из них будет достойно выполнять свои профессиональные обязанности, и отметила, что закон необходимо не только знать, но и соблюдать.

На церемонии присутствовал иеромонах Венедикт, священник также дал приставам напутствия и поздравил сотрудников, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области.

Приставам, проявившим себя в профессиональной деятельности, были вручены почетные награды и грамоты. В конце мероприятия участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам-первопоселенцам.