Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:38 0

Амурские приставы в День России приняли присягу

Амурские приставы в День России приняли присягу
Фото: пресс-служба УФССП по Амурской области

12 июня в Благовещенске состоялась торжественная церемония принятия присяги судебными приставами УФССП России по Амурской области. Участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам-первопоселенцам.

Сотрудники управления в День России присягнули на верность закону, интересам государства и народа. Главный судебный пристав УФССП России по Амурской области Светлана Засядько поздравила сотрудников, выразила уверенность, что каждый из них будет достойно выполнять свои профессиональные обязанности, и отметила, что закон необходимо не только знать, но и соблюдать.

На церемонии присутствовал иеромонах Венедикт, священник также дал приставам напутствия и поздравил сотрудников, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области.

Приставам, проявившим себя в профессиональной деятельности, были вручены почетные награды и грамоты. В конце мероприятия участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам-первопоселенцам.

Просмотров всего: 34

#праздники #суды

распечатать


Общество 5

Силовики и артисты пели гимн России и патриотичные песни на улицах Благовещенска
Власть 19

Первые лица Амурской области и Благовещенска поздравили граждан с Днем России
Общество

Жители Хэйхэ в честь Дня России участвовали в благовещенском флешмобе
Происшествия 10

В Приамурье 22-летний мужчина лишился свободы на 18 лет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь