Амурские православные приглашают в Егорьевку на праздничную литургию и крестный ход
14 июня, в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан возглавит божественную литургию в Крестовоздвиженском женском монастыре в Егорьевке. Состоится праздничный крестный ход.
О церковном мероприятии сообщается в инстаграм-аккаунте Благовещенской епархии.
Богослужение начнется в 9:00. Отправление от Благовещенского кафедрального собора в 7:30. Паломники 14 июня смогут добраться до монастыря на автобусе.
«Обязательное условие — неукоснительное соблюдение масочного режима», – предупреждают верующие.
В апреле 2017 года архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан освятил икону «Умягчение злых сердец» в Крестовоздвиженском монастыре. Этот образ Богоматери стал одной святынь новоустроенной святой обители. В честь иконы владыкой был освящен источник, расположенный неподалеку от монастыря. Территория вокруг родника облагораживается силами монахинь Крестовоздвиженской обители.
В епархии утверждают, что постепенно это место становится не только природной, но и культурной достопримечательностью Амурской области.
Просмотров всего: 110