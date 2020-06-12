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сегодня, 18:59 2

Амурские православные приглашают в Егорьевку на праздничную литургию и крестный ход

Амурские православные приглашают в Егорьевку на праздничную литургию и крестный ход
Фото: blaginform.ru

14 июня, в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан возглавит божественную литургию в Крестовоздвиженском женском монастыре в Егорьевке. Состоится праздничный крестный ход.

О церковном мероприятии сообщается в инстаграм-аккаунте Благовещенской епархии.

Богослужение начнется в 9:00. Отправление от Благовещенского кафедрального собора в 7:30. Паломники 14 июня смогут добраться до монастыря на автобусе.

«Обязательное условие — неукоснительное соблюдение масочного режима», – предупреждают верующие.

В апреле 2017 года архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан освятил икону «Умягчение злых сердец» в Крестовоздвиженском монастыре. Этот образ Богоматери стал одной святынь новоустроенной святой обители. В честь иконы владыкой был освящен источник, расположенный неподалеку от монастыря. Территория вокруг родника облагораживается силами монахинь Крестовоздвиженской обители.

В епархии утверждают, что постепенно это место становится не только природной, но и культурной достопримечательностью Амурской области.

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#религия #Благрайон

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    пандемия-почему бы не пройтись

  • ay

    ay
    38 минут назад

    Ударим "автопробегом" по Ковиду!

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