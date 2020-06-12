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В аварии с участием междугороднего автобуса у Талакана погиб ребенок (фото)

В аварии с участием междугороднего автобуса у Талакана погиб ребенок (фото)

Обновлено: 18:19

В Бурейском районе случилось серьезное ДТП с участием рейсового междугородного автобуса Талакан ‒ Благовещенск. Лобовое столкновение произошло с легковым автомобилем.

По неподтвержденной информации, в аварии погиб десятилетний ребенок.

Сообщение о происшествии в редакцию Амур.инфо прислал один из читателей. Происшествие произошло на повороте на Талакан. «Легковая машина вылетела на встречку, за рулем была женщина в возрасте. Пять человек из легковой машины пострадали, в том числе ребёнок 10 лет погиб на месте», – говорится в сообщении.

В амурских управлениях МВД и ГИБДД информацию о ДТП подтвердили. По словам сотрудников полиции, 12 июня в Бурейком районе произошло ДТП с участием междугородного автобуса и легкового автомобиля. Информация по пострадавшим уточняется.

Очевидцы происшествия сообщают, что авария произошла около 15:00. Автобус шел на Талакан.

По данным очевидцев, «водитель автомобиля Toyota Vitz с приморскими номерами на повороте не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. Все пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля. В малолитражке находилось пять человек. Ребенок скончался по дороге в Новобурейск. (…) Из автобуса никто не пострадал».

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ Амур.инфо сообщили, что в ликвидации последствий аварии принимала участие дежурная смена пожарной части 56 поселка Новобурейск Амурского центра ГЗ и ПБ. Пожарные автомобили растащили поврежденные машины и освободили проезжую часть.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    56 секунд назад

    Бедный ребёнок погиб из-за дуры. Если в ДТП погибают люди, тем более дети, виновника водителя надо садить и лишать пожизненно прав на управление транспортом, не имеют они права за руль садиться, убийцы.

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