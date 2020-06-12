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Амурчане прилетели из Таиланда в Красноярск

Амурчане прилетели из Таиланда в Красноярск
Фото: pixabay.com

12 июня в Красноярск транзитным рейсом через Москву прибыл 61 пассажир из Бангкока. В самолете находились жители Амурской области.

«В аэропорт "Красноярск (Емельяново)" транзитным рейсом из Таиланда через Москву прибыл 61 пассажир. Все пассажиры прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров», – сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В сообщении уточняется, что жители Красноярского края (41 человек) направлены на изоляцию по месту проживания. 20 пассажиров, проживающих в Алтайском крае, Амурской и Новосибирской областях и в Забайкальском крае, направлены в обсерватор для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия. Сколько именно на борту было пассажиров из Приамурья, не сообщается.

После высадки пассажиров на борту воздушного судна сотрудники бригады уборки и экипировки воздушного судна провели дезинфекцию санузлов, кресел, откидных столиков с последующим проведением генеральной уборки, также проведено сквозное проветривание салонов воздушного судна.

В Фейсбуке посольства России в Таиланде пишут, что 13 июня из Бангкока вылетит еще один рейс до Ростова-на-Дону. По информации посольства, эти два рейса завершают программу вывоза российских граждан из Бангкока. Дальше вылететь в Россию из столицы Таиланда можно будет только после возобновления регулярного авиасообщения.

12 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 6 159 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 178 случаев заболевания.

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#коронавирус #туризм

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