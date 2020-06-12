Грузовик задавил человека на «федералке» в Шимановском районе (видео)

Пешеход стал жертвой ДТП в Шимановском районе Амурской области. Мужчину 11 июня на трассе сбил грузовой автомобиль.

Информацию о происшествии в редакцию Амур.инфо прислал один из читателей, который сообщил, что стал невольным свидетелем трагедии. По данным источника, происшествие случилось в 11:50 на 1 250 километре федеральной трассы. В сообщении очевидца также указываются, что это «суицид» и «погибший сам бросился под фуру».

В Амурском управлении УВД факт смертельного ДТП подтвердили.

«В Шимановском районе на автодороге водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», – говорится в официальном сообщении.