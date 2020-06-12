Количество заболевших в Амурской области увеличилось еще на 41 человека

В Амурской области 12 июня в установленном порядке лабораторно подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции. В Благовещенске прирост составил 22 человека, в Свободном – 9, в Мазановском районе – 6, в Тынде –2, в Белогорске и Шимановске по одному новому больному.

Темп прироста за последние сутки – 4,7 %, сообщает амурский Роспотребнадзор.

Таким образом, по состоянию на 12 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 914 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 115,69 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,3 %; ОРВИ – 29,1 %; бессимптомная форма – 25,6 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %.

308 человек выписаны из стационара с выздоровлением. По эпидемическим показаниям управлением выдано 4 926 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 170 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 143 человека, в изоляторах – 27 человек.

По состоянию на 12 июня проведено 71 278 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 28 448 исследований (40 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».