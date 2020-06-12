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Силовики и артисты пели гимн России и патриотичные песни на улицах Благовещенска

Силовики и артисты пели гимн России и патриотичные песни на улицах Благовещенска
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

12 июня в нескольких районах Благовещенска прозвучал гимн России. Ансамбли пели главную песню страны, а также другие композиции во дворах, на площадях и улицах.

Акция началась в 10:00 во дворах. В районе дома № 20 на улице Чайковского выступили участники вокального ансамбля «Амурпол» УМВД России по Амурской области. Кроме того, они исполнили песни «Живите для живых», «Россия», «Когда ты станешь большим».

В районе Сплавной конторы во дворе дома 124 на Пограничной солисты Городского дома культуры Дмитрий Хмара и Анастасия Старинская исполнили гимн, а также песни «Над Россией моей», «Даль великая», «Ромашковое поле».

В 12:00 гимн России прозвучал в трех районах Благовещенска. Возле знака в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (пересечение улиц Зейской и Островского) выступил вокальный ансамбль «Амурпол» УМВД России по Амурской области. У Триумфальной арки пел солист Городского дома культуры Дмитрий Хмара. На набережной Амура в районе пограничной вышки гимн исполнил ансамбль Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Город Благовещенск находится на государственной границе, и очень символично, что в юбилейную дату 30-летия принятия декларации о государственном суверенитете РФ на берегу реки Амур, у пограничной вышки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области исполняют гимн России для всех жителей города. Тем самым мы поем гимн во славу нашей великой державы. Поздравляем горожан с праздником! Желаем всем мира, благополучия и процветания», – сказала и. о. начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

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#музыка #праздники

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    48 минут назад

    Вот гимн СССР помню, хотя учил его в 70-х, а гимн России дословно не помню, потому, что не учил...

  • Папа Римский

    Папа Римский
    28 минут назад

    показуха.

    везде сплошная показуха в которую ещё и вбухивается налоговое бабло.

    там шарики в воздух запустили. тут песенки попели. здесь поздравлявшки-веселье-праздник.... и всё это на лже-поцрэотизме. Ортистам самим не противно? хотя.. бабло не пахнет, ага.

    можно годами гавно оборачивать в красивые обёртки и говорить, что это вкусно-зашибись. но обёртка всё равно когда нибудь слетит... и что дальше?

  • retired21

    retired21
    2 минуты назад

    кндр еще не перегнали

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