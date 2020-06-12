Силовики и артисты пели гимн России и патриотичные песни на улицах Благовещенска

12 июня в нескольких районах Благовещенска прозвучал гимн России. Ансамбли пели главную песню страны, а также другие композиции во дворах, на площадях и улицах.

Акция началась в 10:00 во дворах. В районе дома № 20 на улице Чайковского выступили участники вокального ансамбля «Амурпол» УМВД России по Амурской области. Кроме того, они исполнили песни «Живите для живых», «Россия», «Когда ты станешь большим».

В районе Сплавной конторы во дворе дома 124 на Пограничной солисты Городского дома культуры Дмитрий Хмара и Анастасия Старинская исполнили гимн, а также песни «Над Россией моей», «Даль великая», «Ромашковое поле».

В 12:00 гимн России прозвучал в трех районах Благовещенска. Возле знака в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (пересечение улиц Зейской и Островского) выступил вокальный ансамбль «Амурпол» УМВД России по Амурской области. У Триумфальной арки пел солист Городского дома культуры Дмитрий Хмара. На набережной Амура в районе пограничной вышки гимн исполнил ансамбль Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Город Благовещенск находится на государственной границе, и очень символично, что в юбилейную дату 30-летия принятия декларации о государственном суверенитете РФ на берегу реки Амур, у пограничной вышки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области исполняют гимн России для всех жителей города. Тем самым мы поем гимн во славу нашей великой державы. Поздравляем горожан с праздником! Желаем всем мира, благополучия и процветания», – сказала и. о. начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.