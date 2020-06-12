Вода в дома зашла на метр: благовещенцы до сих пор страдают от последствий ливня (видео)

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С ее слов, там подтопило 4 приусадебных участка и около 20 жилых домов, вода зашла в постройки почти на метр. «Из-за обильных осадков, которые были с 8 на 9 июня, примерно в 4 часа утра у нас стала прибывать вода. Тогда на 30 сантиметров она зашла в дома. Часов в 7 утра жильцы стали съезжать. Семьи, в том числе с детьми, освободили дома так быстро, как только могли. Уровень воды поднялся почти на метр. Если сейчас пойдут ливневые дожи, уровень воды будет расти. Или она застоится, как в 2013 году. Тогда нас тоже затопило, у меня на участке уровень воды был в 1 метр 80 сантиметров, ползали черви по заборам, крысы плавали, это был ужас», – рассказывает горожанка.

Она пояснила, что пострадавшие дома находятся в садовых товариществах «Гранит», «Энтузиаст» и других. Вода стала подступать к участкам со стороны карьера. Похожая ситуация была и в 2013 году, добавляет благовещенка. Она считает, что дома подтапливает из-за хаотичной застройки.

«В связи с тем, что застройка идет самовольная, хаотичная, земли занимают как только возможно. В районе карьера у нас проведена застройка, отсыпаны участки, чтобы не подтапливало. В том числе карьер старый отсыпал участок так, как он хотел, и теперь вода заходит на территорию, а выйти не может. То есть подняли землю настолько, что выйти ей некуда», – добавила горожанка.

По поводу своей проблемы жители садовых товариществ звонили в ЕДДС и городское управление ЖКХ, но реакции, рассказывает благовещенка, почему-то не поступило. Амур.инфо обратилось в пресс-службу мэрии. Там сообщили, что специалисты администрации выезжали на место.

«После ливней вода с сопок сошла вниз и затопила садоводческие участки, на многих из них стоят дома. Сейчас оценивается ситуация и рассматриваются пути решения данной проблемы», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 8 июня в Благовещенске и пригородах прошел трехчасовой ливень, в результате которого размыло дороги, в асфальте появились огромные ямы, затопило частные дворы, первые и последние этажи домов.