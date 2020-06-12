Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:49 2

В микрорайоне Европейский местные жители «не поняли» новый мост через Чигиринку

В микрорайоне Европейский местные жители «не поняли» новый мост через Чигиринку
Фото: скриншот видео

В Амур.инфо обратилось несколько жителей микрорайона Европейский, чтобы сообщить о новом мосте через реку Чигиринка. Его построили недавно, но он сразу стал проблемным.

«В Европейском – 4 трехэтажных дома и 2 пятиэтажных дома. Еще строится 10-этажный дом. Жителям можно попасть на ближайшую автобусную остановку, которая находится возле авторынка, только через этот мостик. Многие по нему на работу ходят, детей в школу и детские сады в микрорайон водят, – рассказал местный житель. – Насколько мы поняли, он сдан в эксплуатацию. Но никаких ступенек у него нет».

«Чигиринка замусорена, мусор со стройки и гаражей. Обращаемся везде: почистите речку, нет ответа. А мост собрал мусор и поэтому нас топит во время дождей, подвалы в воде», – сообщила другая жительница.

Амур.инфо готовит запрос по данной информации.

Вопрос о замусоренности рек, отводящих сточные ливневые воды из Благовещенска, поднимал на днях заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. После мощного ливня, который случился 8 июня, он сказал, что река Бурхановка нуждается в очищении, скопившийся мусор не давал своевременно отводить дождевую воду. Инициативные жители Благовещенска убирали ее берега 6 и 7 июня.

Просмотров всего: 113

#ЖКХ #мусор

распечатать


Общество

В Благовещенске режим ЧС сменился режимом повышенной готовности

Общество 3

В Благовещенске городские власти срочно делают новый водосток для сохранения улицы Театральной
Власть 18

Олег Имамеев: провалы на дорогах в Благовещенске должны устранить за сутки
Власть

В Белогорске ищут жителей, состоящих в программе переселения
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    17 минут назад

    Субботник устроить, нет? Собрались сами и почистили, нет?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    4 минуты назад

    Сами говорите же, что ,,мусор со стройки,,,т.е. ваш же. По любому и от ремонта квартир. Соберитесь домами,и уберите. Что ждать,что кто то вам сделает.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь