В микрорайоне Европейский местные жители «не поняли» новый мост через Чигиринку

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В Амур.инфо обратилось несколько жителей микрорайона Европейский, чтобы сообщить о новом мосте через реку Чигиринка. Его построили недавно, но он сразу стал проблемным.

«В Европейском – 4 трехэтажных дома и 2 пятиэтажных дома. Еще строится 10-этажный дом. Жителям можно попасть на ближайшую автобусную остановку, которая находится возле авторынка, только через этот мостик. Многие по нему на работу ходят, детей в школу и детские сады в микрорайон водят, – рассказал местный житель. – Насколько мы поняли, он сдан в эксплуатацию. Но никаких ступенек у него нет».

«Чигиринка замусорена, мусор со стройки и гаражей. Обращаемся везде: почистите речку, нет ответа. А мост собрал мусор и поэтому нас топит во время дождей, подвалы в воде», – сообщила другая жительница.

Амур.инфо готовит запрос по данной информации.

Вопрос о замусоренности рек, отводящих сточные ливневые воды из Благовещенска, поднимал на днях заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. После мощного ливня, который случился 8 июня, он сказал, что река Бурхановка нуждается в очищении, скопившийся мусор не давал своевременно отводить дождевую воду. Инициативные жители Благовещенска убирали ее берега 6 и 7 июня.