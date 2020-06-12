Амурский бизнес-омбудсмен упрекнул мэрию Благовещенска и СМИ в тенденциозности

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов обратился в администрацию Благовещенска и в СМИ с просьбой скорректировать «ошибочную информационную кампанию». По его мнению, в области формируется негативный образ предпринимателя.

Причиной разногласий стало информационное сообщение мэрии о рейдах по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов, которые пройдут с 12 по 14 июня в Благовещенске. В этой информации власти города призвали амурчан сообщать о фактах незаконной работы указанных предприятий в Инстаграм мэрии или дежурному ЕДДС.

Распространение этой информации в амурских СМИ Борис Белобородов назвал «ошибочной информационной кампанией».

«Считаем, что указанная выше информация, распространенная в телевизионном эфире, является тенденциозной, создает заведомо негативный образ предпринимателя-нарушителя, делает его возможным объектом травли со стороны недобросовестных граждан», – говорится в документе (имеется в распоряжении редакции).

Борис Белобородов попросил скорректировать информационную политику администрации и подавать информацию объективно.

Согласно распоряжению губернатора региона, в Благовещенске разрешена деятельность организаций общественного питания, которые работают только по доставке. Работа фитнес-центров и тренажерных залов должна быть полностью приостановлена, а функционирование торговых центров разрешено с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.