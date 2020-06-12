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Амурский бизнес-омбудсмен упрекнул мэрию Благовещенска и СМИ в тенденциозности

Амурский бизнес-омбудсмен упрекнул мэрию Благовещенска и СМИ в тенденциозности

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов обратился в администрацию Благовещенска и в СМИ с просьбой скорректировать «ошибочную информационную кампанию». По его мнению, в области формируется негативный образ предпринимателя.

Причиной разногласий стало информационное сообщение мэрии о рейдах по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов, которые пройдут с 12 по 14 июня в Благовещенске. В этой информации власти города призвали амурчан сообщать о фактах незаконной работы указанных предприятий в Инстаграм мэрии или дежурному ЕДДС.

Распространение этой информации в амурских СМИ Борис Белобородов назвал «ошибочной информационной кампанией».

«Считаем, что указанная выше информация, распространенная в телевизионном эфире, является тенденциозной, создает заведомо негативный образ предпринимателя-нарушителя, делает его возможным объектом травли со стороны недобросовестных граждан», – говорится в документе (имеется в распоряжении редакции).

Борис Белобородов попросил скорректировать информационную политику администрации и подавать информацию объективно.

Согласно распоряжению губернатора региона, в Благовещенске разрешена деятельность организаций общественного питания, которые работают только по доставке. Работа фитнес-центров и тренажерных залов должна быть полностью приостановлена, а функционирование торговых центров разрешено с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.

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#бизнес #СМИ

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    4 минуты назад

    Смотрите ширше. У нас красная область! Стукачам у нас почёт и уважение со стороны властей всегда был и есть во всех сферах жизни граждан. Сначала всех стукачей нужно объявить вне закона и перестать уже быть красной областью, иначе никакого развития так и не будет, так одно Ё

    Ёрзанье...

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