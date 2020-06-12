Стало известно, во сколько россияне перестают финансово зависеть от родителей

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. На Дальнем Востоке и в Сибири это происходит еще раньше. Однако больше половины родителей продолжают помогать детям даже после того, как те перестают от них зависеть

Соответствующее исследование Сбербанка проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В каждом из этих городов по телефону были опрошены не менее 300 респондентов.

Раньше всего россияне, по их собственному мнению, становятся финансово независимыми в Хабаровске — в этом городе респонденты в среднем называли возраст 24,9 года. Вслед за ним по возрасту материальной самодостаточности идут Новосибирск, Владивосток и Махачкала (25 лет), Красноярск и Иркутск (25,1). Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России — Ростова-на-Дону (27,5), Краснодара (27,2), Астрахани (26,8). В целом наиболее «ранние» показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели — 26,3 и 26 лет соответственно.

«Под материальной независимостью большинство, скорее всего, понимает тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость включает в себя также материальную стабильность и наличие капитала, который позволяет не только обеспечить регулярные расходы, но и чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе», – отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Опрос также показал, что большинство родителей (54%) продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными. Чаще всего взрослым детям продолжают помогать родители в Сибири (55 % в Барнауле, 53 % в Омске и Новосибирске). В Центральной России и Поволжье родителям реже приходится помогать детям — меньше всего показатель в Санкт-Петербурге и Казани (по 35 %), Москве и Набережных Челнах (по 36 %).







62 % всех респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Чаще всего финансово поддерживают родителей и родственников в Хабаровске и Владивостоке (по 70 %), Махачкале и Перми (по 69 %), Томске (68 %), пишет РБК.