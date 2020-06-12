В Хабаровском крае возобновляют работу детские сады, спортклубы и кафе

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о поэтапном снятии ограничений в регионе, веденных в связи с пандемией. Кроме детсадов и объектов спорта, власти разрешили открыться предпринимателям и организациям, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами.

С понедельника, 15 июня, начнут возвращаться к прежнему режиму работы все дошкольные учреждения Хабаровского края. В детсадах откроют прием детей.

Минздраву края поручено организовать медицинские осмотры так, чтобы полностью исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба в правительстве региона, которое провел губернатор Сергей Фургал.

«Нужно выделить достаточное количество медработников для того, чтобы они могли в сжатые сроки провести медосмотры. Родители не должны простаивать часами в поликлиниках. Может быть выделить под это отдельные места в детсадах. При этом персонал должен сдать мазки на коронавирус», – поручил губернатор.

Сейчас в садах готовят все необходимое для соблюдения санитарного режима. Утром у детей будут измерять температуру и проверять симптомы простудных заболеваний, для помещений разработают график дезинфекции, в том числе воздуха. Персонал обяжут постоянно обрабатывать руки.

Постепенно начинают открываться и объекты спорта. По подписанному губернатором постановлению, с 11 июня возобновляется оказание индивидуальных услуг по занятию физической культурой и спортом в фитнес-центрах и на других спортивных объектах в объеме, не превышающем 25 % от единовременной пропускной способности. Спортом можно заниматься и на улице, но при соблюдении дистанцирования и масочного режима. Рядом не должны находиться более двух человек.

«Предпринимателям надо понимать, что ни сауны, ни бассейны мы пока не открываем. Угроза заражения на таких объектах – максимальная. Поэтому пусть люди занимаются спортом, но при пока при ограничениях и только при соблюдении санитарных норм. Гулять в парках и скверах с 11 июня тоже можно, но в масках и на дистанции», – подчеркнул Сергей Фургал.

С 18 июня в регионе начнут работу уличные веранды кафе и ресторанов, а также других стационарных объектов общественного питания. Снятие режима самоизоляции не касается граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

По последним данным на 11 июня, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 2 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией.