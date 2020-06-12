В ЕАО возбудили уголовное дело после заражения заключенных коронавирусом

В Еврейской автономной области устанавливают обстоятельства распространения среди сотрудников исправительного учреждения и осужденных коронавирусной инфекции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» и части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по ЕАО.

По предварительным данным, в лечебно-исправительном учреждении выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые способствовали распространению среди сотрудников учреждения и осужденных COVID-19.

В настоящее время проводятся следственные действия. Лечебно-исправительное учреждение в настоящее время находится на карантине, сообщает следственное управление по Хабаровскому краю и ЕАО.