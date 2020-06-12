В Амурской области школьники в этом году получат аттестаты без экзаменов

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Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Скорректировать привычный порядок пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Такое постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, сообщается на сайте правительства.

Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Что касается награждения выпускников медалями, то этот момент также заранее продумали в Минпросвещения.

«Медаль "За особы успехи в учении" вручается лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом», – цитируют один из приказов министерства РИА Новости.