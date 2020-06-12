На фоне пандемии коронавируса выросли пособия по безработице
Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.
Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц в июне – августе.
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Минимальное пособие по безработице за май – июль увеличивается до 4 500 рублей, сообщается на официальном портале правительства России.
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