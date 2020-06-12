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На фоне пандемии коронавируса выросли пособия по безработице

На фоне пандемии коронавируса выросли пособия по безработице
Фото: pixabay.com

Безработные россияне получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц в июне – августе.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май – июль увеличивается до 4 500 рублей, сообщается на официальном портале правительства России.

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#коронавирус #российская власть #финансы

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